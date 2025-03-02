Kanada, Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi'nde uygulanan OOKP operasyonu, hastanın dişinden bir parçanın çıkarılarak içine plastik bir mercek yerleştirilmesini ve ardından bu dişin göze nakledilmesini içeriyor.

Dr. Greg Moloney, dişlerin vücuttaki en sert malzemelerden biri olan dentini içermesi nedeniyle göz için ideal bir destek sunduğunu belirtiyor. Ayrıca, hastaların kendi dokuları kullanıldığı için vücudun reddetme riski bulunmuyor.

ZORLU VE İKİ AŞAMALI OPERASYON

Bu yenilikçi ameliyat iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak, hastanın dişi çıkarılıp kesildikten sonra optik lens yerleştiriliyor ve diş, yanağa naklediliyor. Bu bölgede yeni dokuların oluşması bekleniyor. Birkaç ay sonrasında ise diş, yanağından alınarak gözün ön kısmına naklediliyor. Bu sürecin tamamlanması ve hastanın görmeye başlayabilmesi aylar sürebiliyor.

Dr. Moloney, ameliyatın büyük riskler taşıdığını belirtiyor. Enfeksiyon riski ve ameliyat sonrası komplikasyonlar dikkatle gözetleniyor. Ancak, dünya genelinde yüzlerce hasta üzerinde başarıyla uygulanan OOKP, görme yetisini kaybetmiş kişilere yeni bir umut sunuyor.

50'DEN FAZLA AMELİYATTAN SONRA TEK UMUDU OLDU

Brent Chapman, Stevens-Johnson sendromu nedeniyle 13 yaşında görme yetisini kaybetti. Şimdiye kadar 50’ye yakın ameliyat geçirmesine rağmen görme yetisini geri kazanamayan Chapman, son çare olarak bu devrim niteliğindeki operasyonu denemeye karar verdi. Ameliyat sonrasında tekrar basketbol oynayabilmeyi ve dünyayı yeniden görebilmeyi umuyor.

Dr. Greg Moloney, bu tedavinin daha fazla hasta için erişilebilir hale getirilmesi amacıyla Kanada’nın ilk OOKP kliniğinin kurulmasını planlıyor. Mount Saint Joseph Hastanesi’nde oluşturulacak olan bu merkez için gerekli fonlar toplandı ve yakın gelecekte hastalara hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Centre Hospitalier de l'Université de Montréal'de göz doktoru olan Dr. Samir Jabbour, bu tür ameliyatların Kanada’da uygulanmasının, hasta bakımını çok daha kolaylaştıracağını belirtiyor. Daha önce, hastalar bu ameliyatlar için yurtdışına gitmek zorunda kalıyordu. Ancak artık Kanada'da da uygulanabilir hale gelen bu yöntem, görme kaybı yaşayan hastalar için yeni bir dönem başlatabilir.