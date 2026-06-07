Cengiz Karagöz

İstanbul’da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 2018 yılında “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verildi. Hastanenin bir kısmı Seyrantepe’ye, bazı birimleri ise Sarıyer yerleşkesine taşındı. Ve tahliye süreci 2021’de tamamlandı.

Ancak “deprem riski” gerekçesiyle boşaltılan binanın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandığı öğrenildi. Son dönemde binaya ilişkin ortaya çıkan görüntüler ise tartışma konusu oldu.

HASTALAR DA GELİYOR

Görüntülerde taşıyıcı sistemde hasar oluştuğu, bazı kolonların halatlarla bina içindeki merdiven korkuluklarına bağlanarak desteklenmeye çalışıldığı, dış cepheye ise beton dökülmelerine karşı koruyucu file çekildiği görüldü. Tepkilerin ardından çatlaklar sıvandı.

Binanın içinde yalnızca ofis faaliyetlerinin değil, bazı sağlık hizmetlerinin de sürdüğü belirtildi. EMG gibi ayaktan işlemlerin yapıldığı alanların bulunduğu, hastaların da binayı kullanmaya devam ettiği belirtildi. Konuya ilişkin konuşan SES Şişli Şube Yönetim Kurulu Üyesi Handan Mısıroğlu Arık, sağlık emekçilerinden uzun süredir “depreme dayanıksız olduğu belirtilen binada çalıştırıldıkları” yönünde uyarılar aldıklarını belirtti.

Arık, yakın zamanda binada yeniden çalışma yapıldığı bilgisi üzerine alana gittiklerini ve dış cephede beton parçalarının söküldüğünü ve sıva çalışması yürütüldüğünü gördüklerini aktardı.

‘6 ŞUBAT’I UNUTMADIK’

Yetkililerden bilgi alamadıklarını belirten Arık, inşaat işçilerinin yapılan işlemlerin “güçlendirme amacı taşıdığını” ifade ettiğini aktardı: “Eldeki son resmi bilgi bu yapının riskli olduğu yönünde. 6 Şubat depremlerinden yaşananları hepimiz biliyoruz. Buna rağmen riskli olduğu belirtilen yapılarda insanları çalıştırmak ve sağlık hizmeti vermek ciddi bir tehdit.”