CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Serdar Cebe ile SÖZCÜ TV Ana Haber bültenine bağlandı. Butlan yönetiminin disipline sevk ettiği Özgür Çelik şu ifadeleri kullandı:

"- Bizim için yok hükmünde bir karar. Şuanda da görevimizin başındayız. Burada örgütümüz il binasına gelmeye devam ediyor. Biz bugün Ankara'daydık. 38. Kurultayda binin üzerinde delege iradesini beyanını Genel Merkez'e ilettik. İstanbul'a gelirken bu haber yayınlandı.

"OHAL VALİSİ GİBİ İSTEDİKLERİ KARARI ALIYORLAR"

- İstanbul ile ilgili eski İl Başkanı ifadesi kullanılıyor. Ben 39. kongreyi yaptık yeniden seçildim. Ben görevimin başındaki İl Başkanıyım. Nasıl bir eski il başkanı tanımlaması. BU yöntemler CHP tüzüğüne uygun değil. Bir yerde boşalma söz konusuyla orada yönetim kurulu birini seçer. Yönetim Kurulu görevden alınırsa 45 gün içerisinde kongre olmak zorunda. Ne tüzük tanıyorlar ne yönetmeliklerini tanıyorlar. işine gelen alanlarda OHAL valisi gibi istedikleri kararları alıyorlar.

- İl Başkanları ile beraber Gençlik ve Kadın Kolları Genel Başkanlarını da görevden alıyorlar. Kadın ve Gençlik Kollarının kurultayları Ana kademeden bağımsız yapılıyor. Seçilmiş kurulları böyle bir açıklama ile nasıl görevden alıyorlar.

- Alınan kararlar bizim için yok hükmündedir. Temel meselesi şudur. Koltuk sevdası ile oluşmuş heyet o koltuk sevdası ile demokrasiyi askıya almaya çalışanların ittifakına yerleşmiş durumdalar.

- Bizim meselemiz koltuk değil, toplumun Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'den, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan umudu var. Sandığı kaçırmaya çalışanlara izin vermeyin diyorlar."