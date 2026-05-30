Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nikkei Asia gazetesine verdiği mülakatta Türkiye ve Japonya arasındaki olası savunma anlaşmalarına ve Orta Doğu'daki güvenlik sorunlarına değindi.

Japonya ile Savunma sanayisi bağlarını derinleştirmek istediklerini ifade eden Fidan, iki ülkenin birbirini tamamlayan sanayi altyapıları olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, "Türkiye ve Japonya tamamlayıcı kabiliyetlere sahip ve karşılıklı olarak fayda sağlayacak bir iş birliği için güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz" dedi.

Savunma dışındaki alanlara da değinen Fidan, enerji, dijital dönüşüm, havacılık, uzay, robotik ve tedarik zincirlerinde büyük bir potansiyel gördüklerini aktardı.

Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri rezervlerine işaret eden Fidan, stratejik hedeflerinin sadece maden çıkarmak olmadığını belirterek "Stratejik hedefimiz sadece maden çıkarmak değil, yüksek katma değerli ara ve uç ürünler üretmektir. Bu anlamda Japon teknolojisi ve yatırımı ile kazan-kazan ortaklığı kurulabilir" dedi.

'İSRAİL BİZE KATILABİLİR'

Fidan, Orta Doğu'daki güvenlik sorunlarını da ele aldı. Bölge ülkelerinin birbirlerinin toprak bütünlüklerine saygı duyduğu bir yapının kurulabileceğini ifade etti.

Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez Ülkeleri'nin dahil olabileceğini söyleyen Bakan, işlerin normale dönmesi halinde İran'ın da bu yapıya katılabileceğini vurgulayan Fidan, İsrail'e de bir teklifte bulundu.

İsrail'in de 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini tanıması halinde bu platformda yer alabileceğini belirten Fidan, "Eğer bu sorun çözülürse, İsrail'in güvenliğine bölgesel ülkeler tarafından çok büyük destek sağlanacağını düşünüyorum" dedi.

Fidan'ın bu sözleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran dahil olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerini İbrahim anlaşmalarına sert bir dille davet etmesinin üzerine geldi.

İbrahim Anlaşmları'na katılan ülkeler, ABD'den gelecek ticari teşvik karşılığında İsrail'i tanımayı ve ekonomik olarak ticari ilişkiler geliştirmeyi kabul ediyor.

ABD, İran savaşını bitirmesi ve Hürmüz Boğazı'nı açması karşılığında tüm Orta Doğu ülkelerini bu anlaşmaya katılmaya teşvik etti.

TRUMP'IN DAVETİNE KARŞILIK

Donald Trump'ın Türkiye'yi İbrahim Anlaşmaları'na davet etmesi üzerine Fidan, Ankara'nın İsrail ile 1949'dan beri diplomatik ilişkileri olduğunu hatırlattı. İsrail ile Türkiye'nin ilişkilerinin kopmasının asıl sebebi olarak Gazze'de yaşanan katliamları gösterdi.

Savaş öncesinde 10 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirten Fidan, "Ticareti durdurduğumuzda çok açık belirttik, İsrail Filistinlileri öldürmeyi bırakmalı ve Gazzelilerin gıda, barınak, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemekten vazgeçmelidir. Bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz, sorun yok. Biz iki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz" dedi.

İsrailli siyasetçilerin Türkiye'yi stratejik bir tehdit olarak göstermesini eleştiren Fidan, İsrail'in iç politikada sürekli bir düşmana ihtiyaç duyduğunu söyledi.