Rusya, 2 Haziran'da İstanbul'da ikinci tur görüşmeleri için hazır olduğunu dile getirdi. Peskov, Rus heyetinin İstanbul'a doğru yola çıktığını söyledi.

Her ne kadar Kremlin bir Zelenski - Putin - Trump görüşmesi için istekli olduğunu söylese de "böyle bir görüşmenin çok hazırlık gerektireceğini" söyleyerek net bir tarih vermedi.

Bunun yanında Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında Pazartesi İstanbul'da yapılması planlanan barış müzakeresinde ateşkese yönelik koşulların görüşülmesinin beklendiğini söyledi.

Peskov, Rus heyetinin İstanbul'a gideceğini ve Pazartesi sabahı Ukrayna ile görüşmelere hazır olacağını belirtti.

PEKİ UKRAYNA GELECEK Mİ?

Ukrayna ise, 2 Haziran'daki görüşmelere katılıp katılmayacağı konusunda ne bir cevap vermekten kaçındı.

Geçen ay yapılan İstanbul görüşmelerine Putin'in katılmamış olması, Zelenski ve Ukrayna heyetini görüşmelerin meşruiyetini sorgulamaya itti.

Rusya'nın görüşme çabalarını zaman kazanmak için kullandığı "siyasi bir sahtekarlık" olarak yorumlayan Zelenski ve Ukrayna heyetinin görüşmelere topyekün katılmaması söz konusu.

'YA GÖZ YUMACAĞIZ, YA DA BARIŞ OLACAK'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de mevkidaşı Andriy Sibiha ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair önemli mesajlar verdi.

Savaşta belirleyici bir döneme girildiğini söyleyen Fidan, Türkiye’nin barış için çalıştığını yineledi.

Fidan,“Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız” dedi.

Fidan, 16 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan barış müzakerelerine atıfla, gelinen noktanın savaşın sona erdirilmesi adına bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

İSTANBUL'DA KAZANILAN İVME DEVAM ETMELİ

İstanbul’daki müzakerelerin başlangıç değil, sürdürülebilir bir sürecin işareti olduğunu belirten Fidan, “İstanbul’da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması, müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladı. Biz İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz” dedi.

Bakan Fidan, müzakerelerin ilerlemesi için liderler düzeyinde bir zirve yapılmasını önerdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya gelmesinin müzakerelere ivme kazandırabileceğini ifade etti. Fidan, böyle bir buluşmanın önceki görüşmeleri taçlandıracağını söyledi.

'YIKILAN ŞEHİRLER, ÖLEN ASKERLER UKRAYNA'NIN'

Konuşmasında savaşın Avrupa güvenlik yapısını da sarstığını dile getiren Fidan, ABD’de yönetimin değişmesiyle Avrupa-ABD ilişkilerinde belirsizliklerin arttığını belirtti.

Ancak Türkiye’nin odağının değişmediğini söyledi. “Savaşta yok olan şehirler, Ukrayna şehirleri; ölen insanlar, Ukrayna askerleri. Dolayısıyla bir an önce bu savaşın ortaya çıkardığı yıkıcı tesiri durdurmamız gerekiyor” dedi.