Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ülkede resmi temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Sybiha, Rusya ile yaşanan savaşın sonlandırılması amacıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de bir araya gelme ihtimalini desteklediklerini duyurdu.

Sybiha, barış sürecine yeni bir ivme kazandırılması için liderler düzeyinde bir zirvenin şart olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, iki liderin Türkiye'de bir araya gelebileceğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Müzakerelerin, özellikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye’de yapılabileceğini ifade ediyoruz. Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum. Barışa daha hızlı bir şekilde erişilmesi konusunda Ankara’nın küresel diplomasi merkezlerinden biri olduğuna inanıyorum."

Savaşın sonlandırılması sürecinde diplomasinin tüm kanallarının kullanılması gerektiğine işaret eden Sybiha, Ukrayna'nın ateşkese hazır olduğunu ancak egemenlik haklarından taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Sybiha, "Ukrayna, toprak bütünlüğü veya egemenliğimizi zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmez." diyerek ülkesinin kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koydu.

TÜRKİYE-UKRAYNA TİCARET ANLAŞMASI ONAYLANDI

Bakan Fidan ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin detaylarına da değinen Sybiha, Ukrayna parlamentosunun kısa süre önce Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nı onayladığını anımsatarak bunu "tarihi bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin Ukrayna’nın üçüncü en büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Sybiha, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin daha da artacağını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye, Ukrayna ve Suriye arasında üçlü bir işbirliği mekanizmasının da ele alındığını aktaran Ukrayna Dışişleri Bakanı, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik açıklanan yardım paketinin kendileri için taşıdığı büyük öneme dikkat çekti.

'RUSYA KARADENİZİ TEHDİT EDİYOR'

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının ardından Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye girdiğini belirten Sybiha, bölgedeki güvenlik mimarisinin neredeyse tamamen imha edildiğini söyledi.

Karadeniz'de güvenliğin ve dengenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini kaydeden Sybiha, Türkiye'nin bu süreçteki kritik rolüne vurgu yaptı.