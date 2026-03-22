Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan, 22 Mart tarihinde üç farklı ülkenin üst düzey temsilcileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Fidan, Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Faysal bin Ferhan Al Suud ve Pakistanlı yetkililerle ayrı ayrı yaptığı temaslarda bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmelerin ana gündem maddesini ise devam eden çatışmalar ve bu çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler oluşturdu. Taraflar, savaşın son bulması için yürütülen çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Diplomatik kaynaklar, temasların önümüzdeki süreçte de devam edebileceğini ve bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.