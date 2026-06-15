Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetine icabetle 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi planlanan Fidan'ın, Rus mevkidaşı Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında, Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.

Fidan, Rusya'ya son ikili ziyaretini 26-27 Mayıs 2025'te yapmış, Lavrov ile son görüşmesini ise 18 Nisan'da Beşinci Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirmişti.

Gündemde İkili İlişkiler ve Bölgesel Gelişmeler Var Bakan Fidan, Moskova'daki temaslarında iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar ve refah için kritik önemde olduğunu vurgulayarak başta ticaret, enerji, güvenlik ve konsolosluk konuları olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren hususları muhataplarıyla detaylıca ele alacak.