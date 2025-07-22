Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill Tinoco ile yaptığı görüşmeden sonra basın toplantısında soruları yanıtladı.

Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki müdahelelerini "bölgede kaos yaratmak amacıyla yapılan müdahaleler" olarak tasvir etti.

Dışişleri Bakanı, "İsrail, kendi bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Suriye'yi bölmeye çalışmaları Türkiye için bir güvenlik sorunudur" dedi ve Türkiye'nin böyle bir durumda müdahale edeceğinin altını çizdi.

SURİYE'NİN GÜNEYİNDE SİLAHLAR SUSMUYOR

Süveyda'da dünden beri devam eden ikinci ateşkese rağmen kırsal bölgelerde çatışmalar devam ediyor.

Yerel kaynaklar, bedevi milislerin Süveyda bölgesindeki köylerde çatıştığını vurguladı. Süveyda içinde ise 1.500 bedevi sivil şehirden tecrit edildi.

Bedevi siviller günlerce Dürzi milisler tarafından rehin tutulmuştu. İkinci Bedevi taarruzunun birincil amaçlarından biri bu rehinelere ulaşmaktı.

ABD aracılığıyla sağlanan ateşkesten sonra Bedevi halk, yaşadıkları şehirden sürgün edildi.

SAVAŞ SUÇLARI BELGELENDİ

Bu esnada hem Bedevi milislerin, hem de Dürzi milislerin öldürdüğü sivillere dair videolar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bedevi milislerin Süveyda merkezinde ikisi ABD vatandaşı olmak üzere 5 kişiyi infaz ettiği video büyük tepki topladı.

Bu esnada Dürzi milislerin de rehin aldığı Bedevi milisler olduğu öne sürülen kişiler, Şaraa hükümetinin kendilerine "Dürzileri öldürmeleri için para verdiklerini" söyledi.

Ancak bu kişilerin kimliği ve hangi şartlar altında bu iddiayı öne sürdükleri şüphe uyandırdı.

Hakan Fidan, "Suriye hükümetinin güvenliği sağlaması için tarafsız bir güç olarak Bedevi ve Dürzileri durdurması" gerektiği vurgusunu yaptı.

Ancak Suriye hükümetine bağlı güçlerin uyguladığı aşırı şiddet, bölgedeki güveni sarsıyor.