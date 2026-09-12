Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Hakan Fidan bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde Orta Doğu’daki son gelişmeler değerlendirildi. Görüşmenin ana gündem başlıklarından birini ise Suudi Arabistan’a yönelik son saldırılar oluşturdu. Fidan ve Al Suud’un, Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırılarla ilgili gelişmeleri ele aldığı ve bölgedeki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

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