Gürcistan ziyaretinden sonra mevkidaşı Maka Botchorishvili ile birlikte basın açıklaması yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik girişimlerinde aktif bir rol oynadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savaşın ilk gününden itibaren diplomasiye öncelik verdiğini vurgulayan Fidan, “Türkiye, bölgede güçlü ve önemli bir ülke. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır” dedi.

ABD’deki yönetim değişikliğiyle birlikte yeni bir diplomatik dinamik oluştuğunu ifade eden Fidan, ilgili taraflar arasında dolaylı görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin, savaşın durdurulması ve güvenlik garantilerinin sağlanması konularında diplomatik temaslarını sürdürdüğünü dile getirdi.

İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumunun barış ve istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirten Fidan, “Netanyahu’nun Suriye ile ilgili son söylemleri İsrail’in barıştan yana olmadığını açıkça göstermektedir. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesi altında sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermelidir” ifadelerini kullandı.

Küresel düzeyde barışın sağlanması için tüm krizlere aynı hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Fidan, bazı ihtilaflara odaklanıp diğerlerini görmezden gelmenin hukuka ve insanlık değerlerine aykırı olduğunu söyledi.

Suriye’de dün tamamlanan Ulusal Diyalog Konferansı’na da değinen Fidan, Türkiye’nin Suriye’nin geleceğinin Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

“Bu konferans, Suriye halkının kendi geleceğini şekillendirme çabasının bir parçasıdır. Siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olması, devlet kurumlarının birlik ve beraberlik anlayışıyla tesis edilmesi ve Suriye halkının ortak bir geleceğe yönelmesi önemlidir” dedi.

Türkiye’nin, sürecin ayrılıkçı hareketlere geçit vermeyen bir yaklaşımla sürdürülmesini beklediğini belirten Fidan, Suriye’de istikrarın sağlanması için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair süren diplomatik görüşmelere değinen Fidan, taraflar arasında bugüne kadar kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Türkiye’nin hem stratejik hem de taktik düzeyde temaslarını sürdürdüğünü belirten Fidan, “Şu an tüm aktörler birbiriyle konuşuyor.

Ancak önemli olan, savaşın bir ateşkesle durdurulması halinde bunun sürdürülebilir olmasıdır” dedi. Türkiye’nin diplomatik çabalarının yalnızca bir ateşkes sağlamakla sınırlı olmadığını vurgulayan Fidan, olası bir barış anlaşmasının koşullarının şekillendirilmesi için de aktif çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye’nin savaşın çözümüne yönelik girişimlerinin sadece diplomasiyle sınırlı kalmadığını belirten Fidan, savaşın ardından barışın korunması için güvenlik garantilerinin oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

“Muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartları ve devamlılığı nasıl sağlanacak, bu ateşkes bir barış anlaşmasına dönüşebilir mi, dönüşürse hangi şartlarla gerçekleşebilir, tüm bu konular üzerine yoğun bir temas trafiği yürütüyoruz” dedi.

Türkiye’nin, taraflar arasında bir köprü kurma potansiyeline sahip olduğunu belirten Fidan, uluslararası toplumun desteğiyle kalıcı barışın sağlanabileceğini ifade etti.

Fidan, Türkiye’nin savaşın çözümünde üstlenebileceği rolün önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin barış sürecinde garantörlük gibi kritik görevler üstlenebileceğini belirtti.

“Türkiye, hem bölgedeki güçlü konumu hem de taraflarla yürüttüğü diplomatik temaslar sayesinde önemli roller oynayacaktır” dedi.

Türkiye’nin sadece Ukrayna ve Rusya ile değil, aynı zamanda diğer küresel aktörlerle de müzakereler yürüttüğünü belirten Fidan, bu sürecin uluslararası iş birliği ile ilerlemesi gerektiğini vurguladı.