Suudi Arabistan, Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın Irak'tan geldiği belirtilen insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Saldırılarda yaralananlar ve maddi hasar olduğu bildirildi. Petrol hattı tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verildiği belirtilirken, Irak hükümetinin saldırılarla ilgili soruşturma başlatmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.