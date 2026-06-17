Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Türkiye Raporu'na ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği ve Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına dayandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin ideolojik yaklaşımları doğrultusunda hazırlandığı ifade edilen raporun, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik öneminin arttığı bir dönemde mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı savunuldu.

Açıklamada, "Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşım, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan ne denli uzak olduğunu bir kez daha göstermektedir" denildi.

"Akın Gürlek'e yönelik mesnetsiz ithamları reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki süreçlerin çarpıtıldığını belirterek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik eleştirileri sert ifadelerle reddetti.

Açıklamada, "Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Türk yargısı dış müdahaleye açık değildir"

Bakanlık, Türk yargısının devlet egemenliğinin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, hiçbir uluslararası kurumun veya dış aktörün yargı süreçlerine müdahale edemeyeceğini vurguladı.

Açıklamada, "Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'ndan beklentilerinin, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde yapıcı bir zeminde ilerlemesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsemesi olduğunu kaydetti.