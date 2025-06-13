İsrail, sabaha karşı İran'a hava saldırıları düzenledi. İran saldırıların ardından İsrail'e misillime başlattı, İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirtirken İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri ikinci bir emre kadar iptal etti.
İsrail hava yolları, İran'ın misillemesi nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye ediyor.
DIŞŞLERİ'NDEN KINAMA
Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadıklarını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur." ifadelerini kullandı.