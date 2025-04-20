Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) merkezli bir yayın organında çıkan “MİT’in peşinde olduğu 5 kayıp video: Devletin en üst kademelerine uzanan kirli ilişkiler ağı…” yazıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan bir haberde, Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır.
"İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYASI"
*Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır.
*Devlet kurumlarının güvenilirliğini ve kişilerin itibarını zedelemeyi hedefleyen bu yalanların, bilahare bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesi ise son derece sorumsuz bir tavırdır.
*Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir.