Dışişleri Bakanlığı’nda sahte evrak krizi yaşanıyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Büyükelçilik İdari Binası, Rezidans ve Lojman yapım işiyle ilgili devam eden davada mahkemeye sahte evrak ve sahte imza verildiğini öne sürerken, ortada 15 milyon dolarlık kayıp para olduğunu iddia etti.

Yavuzyılmaz, 15 milyon 74 bin 542 dolarlık (700 milyon lira) ödemenin yapıldığını göstermek amacıyla mahkemeye sunulan hakediş tutanaklarındaki imzaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. İnşaat şirketi alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle dava açarken, bakanlık ise ödemelerin yapıldığını savundu.

KİMİN CEBİNDE?

Yavuzyılmaz, “O halde bu para nerede? 15 milyon dolar kimlerin cebinde” diye sordu. Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne sunulan ödeme tutanaklarında yer alan Büyükelçi, İdari Ataşe ve Bölge Koordinatörü’ne ait imzaların sahte olduğu iddia ediliyor. Sahte olduğu öne sürülen 4 ödeme tutanağının tarihleri 2 Kasım 2007, 6 Kasım 2007, 4 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2007 olarak açıklandı. Bu tarihlerdeki tutanaklar sırasıyla 1 milyon 539 bin 518 dolar, 4 milyon 511 bin 267 dolar, 4 milyon 511 bin 874 dolar ve 4 milyon 511 bin 883 dolar olarak düzenlendi.