Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Kohat şehrinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında, saldırının cuma namazı sırasında bir caminin yakınında gerçekleştirildiği belirtilerek saldırı kınandı.
"PAKİSTAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"
Bakanlığın açıklamasında, saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı verildi.
Açıklamada, “Bugün (18 Eylül) Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat şehrinde bulunan bir caminin yakınında cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Mesajın devamında, “Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.