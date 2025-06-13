Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Saat 14.30’da başlayan toplantıda, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımaları ele alındı.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından da Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıyla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da yer aldığı toplantıya katıldı. Toplantıda son bölgesel gelişmeler ele alındı" denildi.