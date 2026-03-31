Dışişleri Bakanlığı, Knesset’te kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanmasının öngörüldüğü ifade edilen idam cezası düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında söz konusu düzenleme sert ifadelerle eleştirilerek, bunun Filistinlilere yönelik uygulamaları daha da ağırlaştıracağı vurgulandı. Açıklamada, düzenlemenin hukuka aykırı olduğu ve geçerliliğinin bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca bu adımın, Filistin halkına yönelik politikaların yeni bir yansıması olduğu ifade edilerek uluslararası hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Türkiye, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail’in attığı adımlara karşı somut girişimlerde bulunulması gerektiğini dile getirdi.

Söz konusu yasa tasarısı, İsrail parlamentosunda yapılan oylamada kabul edilerek yürürlüğe girmişti. Düzenleme, uluslararası kamuoyunda da tartışmalara yol açtı.