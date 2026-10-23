Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), adil bir düzen sağlamak için İstanbul’da, Tekirdağ’da, Edirne’de, Eskişehir’de eylemler gerçekleştirdi. DİSK’in “Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet” sloganıyla düzenlediği Emekçi Buluşmaları’nın yedincisini dün Çanakkale’de gerçekleşti.

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu,”Bu ülkede öyle bir düzen kurdular ki bu düzenin tüm çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor” dedi. Türkiye’nin en temel sorununun geçim derdi olduğunu belirten Çerkezoğlu, “Her gün ücretlerimiz eriyor. Her gün alım gücümüz daha fazla düşüyor. Tutmayan hedef enflasyona göre belirlenen ücretler her gün daha fazla geriliyor” dedi.

Adaletsiz vergi sisteminin de bu duruma tuz biber ektiğini belirten Çerkezoğlu, “Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de. Bizler vergimizi peşin daha ücretimizi almadan çok yüksek oranlarda öderken bu ülkede sermaye canı istediği zaman, canı istediği kadar vergi ödüyor. Dolaylı vergiler ise devletin vergi gelirinin yüzde 65’i” diye konuştu.

‘AKP iktidarının tercihi’

“Bu yaşadığımız kara tablo, bu işsizlik, bu yoksulluk, bu hayat pahalılığı ülkeyi 25 yıldır yöneten AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucudur” diyen Arzu Çerkezoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülke yoksul olduğu için değil, adaletsiz olduğu için geçinemiyoruz.”