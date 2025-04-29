Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye’deki işsizlik gerçeğini gözler önüne seren çarpıcı bir rapor yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait dar tanımlı işsizlik oranını yüzde 7,9 olarak açıklarken, DİSK-AR geniş tanımlı işsizliği yüzde 28,8 olarak hesapladı. Bu oran, 2014’ten bu yana geçen 134 ayın en yüksek dördüncü seviyesi olarak kayda geçti.

Rapora göre, TÜİK verilerinde yer almayan umutsuz iş arayanlar, eksik istihdam edilenler ve iş aramayı bırakmış milyonlarca kişi de işsiz kategorisine dahil edildiğinde, gerçek işsiz sayısı 12 milyona yaklaşıyor. Bu durum, ülkedeki istihdam krizinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

DİSK-AR, işsizlik verilerinin geniş tanımlı biçimde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ekonomik krizin etkilerinin toplumun geniş kesimleri üzerinde daha derin izler bıraktığını ifade etti.