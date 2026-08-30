Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin Ankara’da 18 gün süren hak arama eyleminin 16. gününde Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanması, DİSK içinde ‘bürokrasi ve fiili mücadele’ çatışmasını gün yüzüne çıkardı.

Enerji Bakanlığı önünde hak arayan madencilerin liderlerinin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gözler DİSK Genel Merkezi’ne çevrildi. DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu imzasıyla yayımlanan kınama mesajında ne tutuklanan Çakır ve Aksu’nun isimlerine ne de Bağımsız Maden-İş’in direnişine yer verildi. Muğlak ifadelerle dolu metinde, “Sendikal mücadele suç değildir. Örgütlenmek anayasal haktır” denildi. Öznesiz ve mücadelenin adı anılmayan bu açıklama, sendikal çevrelerde “direnişin adını anmaktan korkan bürokratik bir geri çekilme” olarak yorumlandı ve eleştirilerin hedefi oldu.

Madenciler Ankara’daki eylemlerinin 18. gününde Yıldızlar SSS Holding’le anlaştı. Alacaklarının dörtte biri hesaplarına yatırılırken, kalan ödemelerin ise 40 günlük bir takvime bağlandığı açıklandı.

DİSK’İN 16 SENDİKASI

Genel merkezin pasif tutumuna karşı DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş, Enerji-Sen, Limter-İş, Nakliyat-İş, Basın-İş, Bank-Sen, BTO-SEN, Cam Keramik-İş, Dev Yapı-İş, Dev Maden-Sen, Gıda-İş, Güvenlik-Sen, İletişim-İş, Sine-Sen, Sosyal-İş ve Tümka-İş ortak bildiriyle genel merkez iradesini bypass etti.

Açıklamada, “Gökay Çakır ve Başaran Aksu yalnız değildir. Madencilerin fiili ve meşru direnişi hepimizin direnişidir. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır” denildi. Ayrışma bu iki açıklamayla ayyuka çıkarken, sosyal medyada DİSK’in muğlak açıklaması tepki çekti.

Dünyadan dayanışma

133 ülkede 105 milyondan fazla işçiyi temsil eden ve Bağımsız Maden-İş’in de üyesi olduğu Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), tutuklanan Gökay Çakır ve Başaran Aksu için dayanışma mesajı yayınladı. Tutuklamaları kınayan DSF, iki sendikacının serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

‘Kelime oyunu yapmayın’

Sosyal medyada #BaşaranAksu ve #MadenciyleDayanışma etiketleri gündeme otururken kullanıcılar, DİSK’in resmi hesabına tepki yağdırdı. Paylaşımlarda genel merkeze “Tabu oynar gibi bildiri yazmışsınız, sendikacıların adını anamayan konfederasyon işçiyi temsil edemez" eleştirileri yöneltildi. 16 sendikaya ise "DİSK'in onurunu fiili mücadeleyi savunan bu sendikalar kurtarmıştır" sözleriyle destek verildi. Bu kriz sendikal hareket tarihinde "direniş çatlağı" olarak kayıtlara geçti. 16 sendikanın eylemleri büyütme kararı aldığı öğrenildi.