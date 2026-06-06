DİSK, iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de gerçekleştirilen bir hastane açılışında yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

DİSK, söz konusu ifadelerin kadınlara, Kürtlere ve hekimlik mesleğine yönelik ayrımcı unsurlar içerdiğini savunarak, bu tür söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Konfederasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, insan onurunun her türlü makam, güç ve servetin üzerinde olduğu vurgulanırken, kamuoyu önünde dile getirilen ifadelerin toplumsal barışa zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, insanları cinsiyetleri, kimlikleri, etnik kökenleri ya da meslekleri üzerinden hedef alan söylemlerin mizah ya da espri gerekçesiyle savunulamayacağı belirtilerek, bu tür ifadelerin ayrımcılığı ve önyargıları yeniden ürettiği kaydedildi.

DİSK, açıklamasında ayrıca söz konusu konuşma sırasında bulunan ve geçmişte başbakanlık görevinde bulunan bir ismin ifadeler karşısındaki tutumunu da eleştirdi.

Konfederasyon, emeğin, demokrasinin ve toplumsal barışın temelinde insan onuruna saygının bulunduğunu belirterek, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı söylemlere karşı mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti.

Açıklamanın sonunda, eşitlik, dayanışma, kardeşlik ve insan onurunu esas alan bir toplumsal anlayışın savunulmaya devam edileceği vurgulandı.