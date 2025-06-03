DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından "TÜİK maalesef enflasyon verilerinde gerçekleri açıklamakta giderek daha fazla uzaklaşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Çerkezoğlu, DİSK üyeleriyle birlikte TÜİK önünde yaptığı açıklamada, "Son üç yıldır TÜİK önüne çokça geliyoruz. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı hepimizin bildiği gibi emeği ile geçinen herkesin maaşını belirliyor. Türkiye'de bütün emek gelirleri, işçilerin ücreti, memur maaşı, emeklilikleri aylıkları TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verisine göre şekilleniyor. TÜİK bu ülkenin 90 yılı aşkın geleneği olan doğru verileri ve rakamları üretmekle yükümlü. TÜİK maalesef enflasyon verilerinde gerçekleri açıklamakta giderek daha fazla uzaklaşıyor." dedi.

Çerkezoğlu şu ifadeleri kullandı:

Üstelik bunu DİSK olarak yürüttüğümüz yargı mücadelesi sonucunda kesinleşmiş mahkeme kararlarına uymayarak yapıyorlar. O nedenle bugün bir kez daha gelirde adalet mücadelemizin bir parçası olarak TÜİK önündeyiz.

TÜİK önünden sesleniyoruz. Yargı kararlarını uygulayın, gerçekleri açıklayın, ekmeğimizle oynamayın.

TÜİK önünde hukukun ve hakikatin peşindeyiz. Madde sepeti fiyatını açıklayın.