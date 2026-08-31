



DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarının ardından hazırladığı “İşsizliğin Görünümü Raporu”nu yayımladı.

Rapora göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı Temmuz 2026’da yüzde 8,1, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 30,6 olarak hesaplandı. Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark 22,5 puana çıktı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI BİR YILDA 1 MİLYON 402 BİN ARTTI

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 yaş ve üzerindeki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı, Temmuz 2026’da bir önceki aya göre 24 bin artarak 2 milyon 860 bin oldu. DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12 milyon 305 bin olarak gerçekleşti.

Temmuz 2024’te 3 milyon 200 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı, Temmuz 2025’te 2 milyon 854 bine, Temmuz 2026’da ise 2 milyon 860 bine geriledi. Dar tanımlı işsizlikte sınırlı bir düşüş yaşanmasına karşın geniş tanımlı işsizlik hızla arttı.

Temmuz 2024’te 10 milyon 903 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı, Temmuz 2025’te 12 milyon 328 bine, Temmuz 2026’da ise 12 milyon 305 bine çıktı. Buna göre geniş tanımlı işsiz sayısında son iki yıldaki artış 1 milyon 402 bin oldu.

GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 40’A ULAŞTI

Temmuz 2024’te yüzde 9 olan dar tanımlı işsizlik oranı, Temmuz 2025 ve Temmuz 2026’da yüzde 8,1 olarak hesaplandı. Temmuz 2024’te yüzde 27,5 olan geniş tanımlı işsizlik oranı ise Temmuz 2026’da yüzde 30,6’ya yükseldi.

Raporda, geniş tanımlı kadın işsizliği oranının yüzde 40’a ulaştığı belirtildi. DİSK-AR’ın verilerine göre 4,5 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıyor ve daha fazla çalışmak istiyor. Çalışmak istemesine rağmen iş bulamayanların sayısı 5 milyon olurken, 831 bin kişi ise iş bulma umudunu kaybetti.