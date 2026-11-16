Bir dijital platformun merakla beklenen yeni projesi Grand Maison İstanbul'da başrolleri paylaşacak olan Kerem Bürsin ve Demet Özdemir, dizi çekimleri başlamadan kamera karşısına geçti. İkilinin bir diş macunu markasının reklam yüzü olduğu, reklam filminin ise ay sonunda yayınlanmasının planlandığı öğrenildi.

DİZİDEN ÖNCE REKLAMDA BULUŞTULAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Grand Maison İstanbul'da Ateş ve Defne karakterlerine hayat verecek olan Kerem Bürsin ile Demet Özdemir, yeni projeleri öncesinde reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Aralık ayında dizi için sete çıkması beklenen oyuncuların reklam filmi çekimleri ise geçen haftalarda gerçekleştirildi.

2 YILLIK ANLAŞMANIN BEDELİ KONUŞULUYOR

Kulislerden sızan bilgilere göre ikili, diş macunu markası İpana'nın reklam yüzü oldu. İki yıl süreceği konuşulan kampanya kapsamında Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in ayrı ayrı 30 milyon lira kazandığı öne sürüldü.

Reklam filminin ay sonunda izleyiciyle buluşması planlanıyor.