Eşi Mark Consuelos ile birlikte hazırlayıp sunduğu "Let’s Talk off Camera" adlı podcast yayınlarına bir süredir katılamayan ünlü ismin durumu, hayranları arasında endişe ve merak uyandırmıştı. Beklenen açıklama eşi Consuelos'tan geldi. Consuelos, 27 Temmuz tarihli yayında eşinin ciddi bir diş eti ameliyatı geçirdiğini ve iyileşme sürecinin beklendiğinden uzun sürdüğünü kamuoyuna duyurdu.

5 YILDIR ERTELENEN OPERASYON

Geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleşen ameliyatın ardındaki sebep ise duyanları şaşırttı. Operasyon öncesinde kaydedilen podcast bölümlerinde rahatsızlığının detaylarını paylaşan Ripa, yıllardır süregelen aşırı diş fırçalama alışkanlığının diş etlerinde tahribata yol açtığını belirtti. Ünlü yıldız durumu şu sözlerle özetledi: "Çok fazla diş fırçalıyorum. Bu iyi ama aynı zamanda kötü bir alışkanlık."

Bu alışkanlık yüzünden ciddi bir diş eti çekilmesi sorunuyla karşı karşıya kalan Ripa, aslında bu operasyonu 5 yıl önce yaptırması gerektiğini ancak çeşitli sebeplerle sürekli ertelediğini itiraf etti.

DOKTORLARDAN 10 GÜNLÜK "KONUŞMA YASAĞI"

Ameliyatın ardından Kelly Ripa'yı oldukça hassas bir iyileşme süreci bekliyor. Doktorları, tedavinin başarılı olabilmesi ve dikişlerin zarar görmemesi için ünlü yıldıza operasyon sonrası 10 gün boyunca kesin konuşma yasağı getirdi.

Eşi Mark Consuelos, karısının sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ve doktorun talimatı üzerine konuşma yasağının harfiyen uygulandığını aktardı. Ripa'nın sağlığına tam anlamıyla kavuşup mikrofon başına ne zaman döneceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.