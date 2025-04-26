Fenerbahçe'de merakla beklenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Yüksek Divan Kurulu toplantısı sırasında başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.
Sarı-lacivertli camiada tüm gözlerin çevrildiği toplantının gerçekleştiği sırada bir grup Fenerbahçe taraftarı protestolarda bulundu. Kalamış'taki Fenerbahçe Parkı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar "Ali Koç istifa" yazılı pankart açarken birçok dövizle de istifa çağrısında bulundu.
Yoğun güvenlik önlemleri altında protesto gösterisi yapan Fenerbahçe taraftarı, 'Zulmün bitecek, istifa et! Burası kimsenin çiftliği değil' yazılı bir pankart açarak Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.