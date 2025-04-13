DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO: 2024/58 Esas
Sivas ili Divriği ilçesi Mursal köyü 143 ada 6 parsel köyiçi mevkii Ana Taşınmaz tapu alanı:83,48 ‘e kain; Ömer Fatih İLDEMİR’in 01/06/2016 tarihli fen bilirkişi raporunda (C) harfiyle gösterilenyerin TMK’nın 713. Maddesi gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Divriği Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/58 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazların tesciline karar verileceği hususu TMK’nun 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.