Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan yaklaşık 800 yıllık Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yeni bir gizemle gündeme geldi. Yapının kapılarında oluşan ve namaz kılan insan silüetlerini andıran gölgeleri 41 yıl önce fotoğraflayan gazeteci Sirer Doğan, bu kez şifahanenin tavanında dikkat çekici bir erkek yüzü görüntüledi. Doğan, silüetin camiyi yaptıran Mengücek Beyi Ahmet Şah'a ait olabileceğini düşünüyor.

ANADOLU'NUN EL HAMRA'SI OLARAK ANILIYOR

Taş işçiliğiyle dikkat çeken Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Türkiye'deki ilk eser olma özelliğini taşıyor. Mengücek Beyliği döneminde inşa edilen yapının cami bölümünü Ahmet Şah, darüşşifa bölümünü ise eşi Turan Melek yaptırdı. 1228'de başlayan inşaat 1243 yılında tamamlandı.

TAVANDAKİ İŞLEMELERDE ERKEK YÜZÜ BELİRDİ

Şifahanenin tavanındaki silüet, girişte belirli bir noktadan bakıldığında ortaya çıkıyor. Çekik gözleri, belirgin elmacık kemikleri ve sarkık bıyıklarıyla dikkat çeken erkek yüzünü fotoğraflayan Doğan, bunun Ahmet Şah'a ait olabileceğini öne sürüyor.

Doğan'a göre Turan Melek, eşine duyduğu sevgiden dolayı onun yüzünü tavan işlemelerine gizletmiş olabilir. Ancak bu iddia henüz doğrulanmış değil. Tarihî kayıtlara göre Turan Melek, eser tamamlanmadan önce hayatını kaybetti.

41 YIL ÖNCEKİ GÖLGELERİ DE İLK O GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Sirer Doğan, 41 yıl önce caminin kapılarında güneş ışığının oluşturduğu ve namaz kılan insanları andıran gölgeleri fotoğraflamıştı. Yıllar sonra Japon bir araştırmacının çalışmasıyla dünyaya duyurulan bu görüntüler, bugün çok sayıda yerli ve yabancı turistin Divriği'yi ziyaret etmesine neden oluyor.

YAKLAŞIK 10 BİN FARKLI MOTİF BULUNUYOR

Yapıyı özel kılan bir diğer ayrıntı ise taş işlemeleri. Yaklaşık 10 bin motifin bulunduğu eserde, uzaktan simetrik görünen desenler yakından incelendiğinde asimetrik yapılarıyla dikkat çekiyor. Üstelik hiçbir motifin birebir aynısı bulunmuyor. Yaklaşık sekiz asırdır ayakta duran eser, mimarisinin yanı sıra gizemleriyle de ilgi çekmeye devam ediyor.