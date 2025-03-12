Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi yakınlarında, diyaliz hastalarını taşıyan bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak uçuruma yuvarlandı.
REFAKETÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada eşine refakat etmek için yanında bulunan 82 yaşındaki Ali Aydın'ın hayatını kaybettiği, eşinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada 5 kişi ise yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olan yerine gelen ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.