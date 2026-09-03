Kaza, saat 07.00 sıralarında Büyüktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Köylerden diyaliz hastalarını alarak İskilip ilçe merkezine götüren E.K. (27) yönetimindeki servis aracı, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Meydan Çayı'na uçtu. Kazada sürücü E.K. ile araçta bulunan 4 diyaliz hastası yaralandı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 DİYALİZ HASTASI ÇORUM'A SEVK EDİLDİ İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 4 diyaliz hastası, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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