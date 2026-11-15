Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbelerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü yok sayması dikkat çekmişti. Başkan Safi Arpaguş da göreve başladığından beri Anıtkabir’e hiç gitmedi. Ancak aynı Diyanet Atatürk’ün eserlerini kendi mülkü yapmak için çaba gösteriyor. 1924 yılında Atatürk’ün maddi katkı vererek 50 bin liraya yaptırdığı Heybeliada Sanatoryumu Diyanet’e devrediliyor.

MAHKEME KARARI VAR

224 dönümlük ormanlık alanda kurulu sanatoryum mahkeme kararına rağmen Diyanet’e devredilip “İslami Eğitim Merkezi” yapılacak. İl Sağlık Müdürlüğü, sanatoryum için Çevre Bakanlığı’na başvurarak binanın Sağlık Bakanlığı adına tahsisini istedi. Adalar Belediyesi Mimarlar Odası, İstanbul Barosu ve İstanbul Tabip Odası’nın açtığı davalar sonucu 14. İdare Mahkemesi işlemi durdurmuştu. Mülkiyeti Hazine’ye ait olan 660 yataklı Sanatoryum, “Deniz yoluyla ulaşım zorluğu ve hasta sayısı yetersiz” diye 2005’te kapatıldı. Sanatoryum 2010’daki yangında hasar gördü.

BOTANİK DE DİYANET’E

Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 1933 Üniversite Reformu kapsamında kurulan İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi de Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmişti. Yaklaşık 5 bin bitki çeşidine ev sahipliği yapan bahçe, Osmanlı döneminde Şeyhülislamlık makamının bulunduğu alanda yer alması gerekçesiyle Diyanet’e verildi.

İSMET İNÖNÜ TEDAVİ EDİLDİ

Milli Şef İsmet İnönü 1924 yılında geçirdiği verem hastalığı sırasında iyileşme sürecini Senatoryum’da tamamladı. İnönü Heybeliada’da kiraladığı Mavromatis Köşkü’nde kalarak tedavisini sürdürdü. Ardından veremle mücadelenin devlet politikası haline gelmesini sağladı. Senatoryum, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Tüberküloz Araştırma Hastanesi” olarak tescil edildi.