Otellerde yaptığı toplantılarla lüks harcamalarıyla anılan Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk’ün mirasını yaşatmak, Türk dili, tarihi ve kültürü üzerine çalışmalar yürütmekle görevli beş kurumu bütçede 149'a katladı. Diyanet’e önümüzdeki üç yıl için 827.7 milyar lira ayrılırken, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi de dahil dört kurumun bütçesi, toplam 5 milyar 554 milyon lirada kaldı.

PERSONEL GİDERİ 698 MİLYAR

2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program’ında (OVP) yer alan verilere göre Diyanet’in 2027 bütçesi 229 milyar 64 milyon 666 bin lira olacak. 2028 yılı için 281 milyar 224 milyon 651 bin lira, 2029 yılı için ise 317 milyar 406 milyon 231 bin lira ayrıldı. Böylece Diyanet’e önümüzdeki üç yılda ayrılması öngörülen toplam kaynak 827 milyar 695 milyon 548 bin liraya ulaştı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bünyesindeki dört kurumun toplam ödeneği ise 2027 için 1 milyar 543 milyon 160 bin lira oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924’te Şeriyye ve Evkaf Vekaleti’nin yerine Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. Fotoğrafta Atatürk’ün yanında Diyanet’in ilk başkanı Rifat Börekçi bulunuyor.

Beş kuruma 2028’de 1 milyar 883 milyon 136 bin lira, 2029’da da 2 milyar 128 milyon 539 bin lira ayrıldı. Beş kurumun üç yıllık toplam bütçesi 5 milyar 554 milyon 835 bin lirada kaldı. Böylelikle Diyanet’in üç yıllık bütçesi, beş kurumun toplam bütçesinin yaklaşık 149 katına çıktı. Diyanet’in üç yıllık sadece personel gideri 698 milyar lirayı aştı. Bu tutar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bünyesindeki dört kurumun aynı dönemdeki bütün giderleri için ayrılan 5.5 milyar liranın yaklaşık 126 katına ulaştı.