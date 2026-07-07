Vatandaş kemer sıkarken kamu kurumları rekor harcamalara devam ediyor. Bu yılki bütçesi 174 milyar 400 milyon lira olan Diyanet, ilk beş ayda 74.6 milyar liralık harcama yaptı. Bütçesinin yaklaşık yüzde 43’ünü şimdiden bitirdi. Diyanet günde 17 bin 600 asgari ücrete eşit 494 milyon lira harcadı. Saatte 20.6 milyon lira, dakikada ise 343 bin lirayı bitirdi.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, “Vatandaşın alın teriyle oluşan bütçeden 5 ayda 74.6 milyar lira harcayan Diyanet, bu kaynağı hangi faaliyetler için kullandı” diye sordu. Dinçer’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet

Yılmaz tarafından yanıtlanmasını istediği önergesinde Diyanet’in günlük yaklaşık 500 milyon liraya ulaşan

harcamalarının kamuoyunda ciddi soru işaretleri yarattığını belirtti.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Ekonomik krizin derinleştiğini vurgulayan Dinçer, kamu kaynaklarının hangi önceliklere göre kullanıldığının açıklanmasını da istedi. Dinçer, “Tasarruf çağrıları yalnızca vatandaşa yöneltilemez. Diyanet’in harcamaları birçok bakanlığı geride bırakıyor. Eğitim, tarım, üretim ve istihdam alanlarında kaynak ihtiyacı sürerken Diyanet’in bütçe büyüklüğünün gerekçesi nedir” diye sordu.

Dinçer, kamu vicdanını rahatlatacak şeffaf bir bilgilendirmenin zorunlu olduğunu da kaydetti ve şu ifadeleri kullandı: “Millet geçim derdindeyken bütçeden milyarlarca liralık harcama yapan kurumların hesap vermesi bir tercih değil, demokratik bir zorunluluktur. Kamu kaynakları verimli, şeffaf ve hesap verebilir şekilde kullanılmalıdır.”