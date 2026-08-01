Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ali Erbaş dönemindeki 5 yıldızlı otel toplantıları, yeni başkan Safi Arpaguş ile devam ediyor. Hac değerlendirme toplantısı, önceki gün kaplıcalarıyla meşhur Kızılcahamam’daki beş yıldızlı lüks otelde yapıldı.

Otelin günlük bir milyon liraya yakın tutan faturası hacılardan alınan ücretlerden ödenirken Diyanet, dünkü cuma hutbesinde “İsraf yapmayın” dedi.

Yaklaşık 70 kişinin katıldığı toplantı için katılımcılar indirimli fiyat ile geceliği 9 bin TL olan otel odalarında konakladı. Konaklama, harcırah, yol, organizasyon gibi giderlerin günlük 1 milyon TL civarında olduğu bildirildi.

BEŞ YILDIZLI

Toplantının yapıldığı Eliz Otel, muhalif belediyelere yönelik operasyonlardaki itirafçı ve kilit isim Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli’ye ait. Safi Arpaguş daha önce de Antalya ve Kızılcahamam’da lüks otel toplantılarına katılmıştı. Son toplantı da Ankara’ya 68 kilometre uzaklıktaki Kızılcahamam ilçesindeki 5 yıldız termal Eliz Otel’de açık büfe tam pansiyon olarak yapıldı.

70 KİŞİ KATILDI

Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’un yanı sıra başkan yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları ve müftüler ile diğer üst düzey yöneticiler katıldı.

Başkanlık merkez teşkilatında toplantı yapılabilecek birçok salon ve konaklama imkanı olan Diyanet evi olmasına rağmen yine beş yıldızlı otelin tercih edildi.

Diyanet’in 2026 haccı öncesinde yine aynı otelde kafile başkanları bilgilendirme toplantısı yaparak hacdaki yürüyüşün idmanını yapılmıştı. Beş günlük toplantı için 10 milyon TL harcanmıştı. Diyanet’in seçimi yine bu lüks termal otel oldu.

İsraftan kaçının

Beş yıldızlı ve açık büfeli lüks otelde toplantı yapan Diyanet aynı saatlerde cuma hutbesinde “İsraftan kaçının” denildi. Hutbede ayrıca “Erkek kadın her Müslüman, iffetini korumalı, giyim kuşamına dikkat etmeli” ifadeleri yer aldı.

OTELDE YOK YOK

Ankara Kızılcahamam’daki Eliz Otel; doğa oteli, “Thermal Spa & Wellness” oteli olarak geçiyor. Otelde yarı olimpik yüzme havuzu, termal havuz, Türk hamamı, sauna bulunuyor. Ayrıca açık ve kapalı havuzlar olan otelde açık havuzlar kadın ve erkek ayrı olarak hizmet veriyor. Kadın erkek ayrı olarak fitness merkezleri, köpük, tuz odası, bakım kürleri, kese, masaj gibi hizmetler de bulunuyor.

Aziz İhsan Aktaş

Başkanları tutuklattı

Aziz İhsan Aktaş, Gürkan Dölekli’nin talimatıyla rüşvet verdiğini iddia etti, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandı. Dölekli daha sonra rüşveti reddetti. Hakan Bahçetepe hâlâ hapiste.