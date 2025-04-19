Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugünkü cuma hutbesindeki, "Yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır" ifadeleri Rasim Ozan Kütahyalı'ya gönderme mi sorusunu akıllara getirdi.
Hutbede, "Hucurât sûresinde verilen bir diğer mesaj ise, Ey iman edenler! Size bir fâsık haber getirirse onun
doğruluğunu araştırın…' emridir. Ayet-i kerime,
bizleri; yalan haber ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli
olmaya çağırmaktadır." denildi.
Hutbede şu ifadelere yer verildi:
-Zira ister gerçek hayatta isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak; insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır.
-Nice insanların hayattan kopmasına, nice yuvaların dağılmasına, nice dostlukların bozulmasına yol açmaktadır. Asla unutmayalım ki, doğruluğundan emin olunmayan bir bilgiyi ve haberi paylaşmak, büyük bir günah, ağır bir vebaldir.
NE OLMUŞTU?
Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabında 17 Nisan'da CHP'ye kayyum atanacağını iddia etmesinin ardından piyasalar da hareketlendi.
Kütahyalı'nın iddiasına hükümetten peş peşe yalanlamalar gelirken hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Rasim Ozan Kütahyalı Bolu'da gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.