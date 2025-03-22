Ramazan ayının 22. günü geride kaldı. 27’nci günün gecesi Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart-1 Nisan arasında Ramazan Bayramı kutlanacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayında her gün yaklaşık 18 bin kişinin Diyanet hatlarını arayarak soru sorduğunu açıkladı.

Erbaş, “Din İşleri Yüksek Kurulu ve ‘Diyanete Soralım’ hattımız var. Ramazan dışında her gün 4-5 bin, Ramazan’da ise günde 18 bin soru geliyor” dedi. Sorulardan büyük bölümü orucu bozan-bozmayan konulara ilişkin...

ÖPÜŞMEK BOZAR MI?

Ramazan ayında Diyanet’e en çok oruçla ilgili sorular geliyor. Bunlardan bazıları şöyle:

- Burun damlası kullanmak orucu bozar mı?

- Ruj sürmek orucu bozar mı?

- Aşı yaptırmak orucu bozar mı?

- Sakız çiğnemek orucu bozar mı?

- Nikotin bandı kullanmak orucu bozar mı?

- Kulak içinin yıkanması orucu bozar mı?

- Mini etekli kadına bakmak orucu bozar mı?

- Mastürbasyon orucu bozar mı?

- Oruçlu iken cinsel ilişki kefaret gerektirir mi?

- Dudaktan öpüşmek orucu bozar mı?