Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt dışı teşkilatlarında görev yapan bazı personellerin, yardım, hac ve kurban paralarının biriktirildiği hesaplar ile eğlence mekanlarına gittiği ve eskortlarla birlikte olarak bu paralardan ödeme yaptığı öne sürülmüştü.

Skandala ilişkin Viyana'da görevlendirilen iki Din Hizmetleri Müşaviri'nin soruşturulduğu ve 63 adet kuruluşu yöneten ATİB tarafından şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öne sürülürken, iddialara ilişkin Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca tarafından ilk kez açıklama yapıldı.

ESKORT İDDİALARI DOĞRULANDI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, TBMM’de katıldığı komisyon toplantısında yaptığı konuşmada haberleri doğruladı. Milletvekillerinin Avusturya’da yaşananlara yönelik sorusu üzerine Karaca, BirGün’ün 2025 yılında gündeme getirdiği skandalın 2019 yılında yaşandığını belirterek, “2025 yılında gündeme gelmiş olan ama 2019 yılında Başkanlığımıza ulaşan bir şikâyet üzerine Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından soruşturulmuş ve olaya adı karışan bütün personelin görevine son verilmiştir” diye konuştu.



'İNSANIN OLDUĞU YERDE HATALAR OLABİLİR'

Karaca, Diyanet’in konuyla ilgili soruşturma yaptığını ve “Her aşamada idari ve disiplin hükümleri açısından ne gerekiyorsa yapıldığını” savundu. Skandala adı karışanların kurumla ilişkisinin kesildiğini kaydeden Karaca, “Sistem sağlıklı bir şekilde işlemiştir. Dolayısıyla insanın olduğu yerde maalesef istenmese de birtakım hatalar olabilir ve bu hatalar tespit edildiğinde bunun üstünün kapanması ve benzeri herhangi bir şey yapılması asla söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.