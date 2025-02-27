Cem YILDIRIM

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Emekliye ve asgari ücretliye fitre verilebilir” fetvasıyla ülkedeki yoksulluğu gözler önüne serdi. Diyanet’in seyahat acentesi Vakur Turizm ise sosyal medya hesabından vatandaşa, dalga geçer gibi, “Her seyahat bir hikaye, her rota bir hatıradır. Sizin unutulmayan rotanız neresi? Denizin huzur verdiği bir sahil mi? Doğanın büyülediği bir vadi mi? Yoksa tarihin canlandığı bir şehir mi?” diye sordu.

‘KEYFİNİ ÇIKARIN DEDİLER’

Bir vatandaş bu paylaşıma “Millet zor geçiniyor, rotamız maaş yatınca ATM” diye yanıt verdi. Bir başka vatandaş ise ‘Eskiden kahveye giderdik, şimdi çay alıp bankta oturmak lüks oldu’ diye yazdı. Vakur Turizm sosyal medya hesabından yapılan diğer bazı paylaşımlar şöyle:

- Hayalinizdeki yurt dışı turuna katılmak çok kolay.

- Unutulmaz anılar biriktirmek ister misiniz? Vakur Turizm her detayı sizin için özenle planlar, size sadece tatilin keyfini çıkarmak kalır.

- Romantik şehirleri, tarihiyle büyüleyen destinasyonlar, doğa harikası bölgeler ve dahası için Vakur Turizm ile yolculuğa çıkın.

- Vakur Turizm olarak, sizleri muhteşem bir İsveç deneyimi yaşamaya davet ediyoruz. Hayalinizdeki tatil, tarihi dokusu, doğası ve kültürel zenginlikleriyle dolu bu güzel ülke sizi bekliyor. Göz alıcı doğal manzaralar, yerel gelenekler ve lezzetler bir arada.

Ali Erbaş

İsveç’te dört kişinin bir haftalık tatili 1 milyona çıkıyor

Vakur Turizm’in önerdiği İsveç’te tatil yapmak isteyen 1 kişi, bir haftalık tatil için en az 280 bin TL ödemek zorunda. 4 kişilik ailenin bir haftalık tatili ise en az 1 milyon 40 bin TL’ye mal oluyor.

Vatandaşı kızdıran öneriler

Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet’in seyahat acentesi Vakur Turizm’in tatil önerileri, yoksullukla mücadele eden ve ay sonunu zor getiren vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

Seyahat acentesinden unutulmaz anılar vaadi

Sitede, “Rüya gibi manzaralar ve unutulmaz anılarla dolu bir tatil sizi bekliyor” deniliyor.