Diyanet SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği, Gazze için toplanan bağış paralarının fona yatırılması olayı ile sarsılıp üç üst düzey yönetici de görevden alınırken Başkan Safi Arpaguş, Amerika’ya gitti. Arpaguş’un ABD seyahati 5 gün sürecek. Başkan Arpaguş ABD’deki Maryland eyaletinin Lanham kentinde Amerika Diyanet Merkezi’nde cuma namazı kıldırdı. Ottoman Hall salonunda ABD’deki Müslüman toplum liderleriyle bir araya geldi. 18 Eylül 2025’te göreve gelen Arpaguş 13 ayda 22’nci yurt dışı gezisine çıktı. 2 MİLYON DOLAR Arpaguş’un programına ev sahipliği yapan Amerika Diyanet Merkezi, havuz ve hamamıyla da gündeme gelmişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez yalnızca mimari projeye 2 milyon dolar ödendiğini açıkladı.

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