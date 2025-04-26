Yüksek harcamalar, beş yıldızlı oteller ve lüks otomobillerle gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı yine milyonluk harcamalarla gündeme geldi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre; 4 bin 700 dini kitabın basımı için 55 milyon TL ödeyecek.

DİYANET KİTAP BASIMINA 55 MİLYON ÖDEYECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı 8 Nisan’da “Elifba Kur'an Öğreniyorum(2 bin 700 adet) ve “Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum(2 bin adet)" adlı eserlerin basım hizmet alım İşi” ihalesini gerçekleştirdi. İhale 55 milyon 398 bin 300 TL’ye Başak Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri şirketine verildi. İş süresinin 35 gün olduğu belirtilen sözleşmenin 24 Nisan’da imzalandığı görüldü.

DİYANET KİTAPLARA 60 MİLYON ÖDEMİŞ

Diyanet’in 2024 yılı kitaplara ödediği tutar ise 60 milyon 610 bin TL ödedi.

Diyanet’in 2024 yılındaki kitap ihaleleri ise şöyle:

“80 bin adet Sezai Karakoç İz Bırakanlar eseri: 1 milyon 379 bin 200 TL, 80 bin adet Öncü Şahsiyetler kitabı basım işi: 939 bin 200 TL, 100 bin adet Ahiret Bilinci eserinin basım işi: 1 milyon 194 bin TL, Tarihimizde Din Hizmetleri Teşkilatları ve Diyanet İşleri Reisliği (1924-1950) eserinin basımı: 1 milyon 167 bin 480 TL, 2.5 milyon adet Elifba Kur’an Öğreniyorum, 2 milyon adet Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum, 35 bin adet 3-4-5 Yaş Grubu Etkinliklerle Elif-Ba adlı eserlerin basımı 55 milyon 930 bin TL”