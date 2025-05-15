AKP’li Kahramanmaraş Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlar Motivasyon Kampı Organizasyonu masraflarını kendi bütçesinden karşıladı. Üç günlük kamp için belediye kasasından 670 bin TL çıktı.
3 GÜN İÇİN 670 BİN TL
Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinden katılım sağlayan 150 hafız öğrencinin yer aldığı üç günlük etkinlik, Manisa Kula’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamp alanında yapıldı. Kampta çeşitli etkinliklerle hafız öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunulduğu belirtildi.