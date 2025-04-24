En çok tartışılan kurumların başında gelen ve Cuma hutbelerinde de Atatürk’e yer vermeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, geleneğini bozmadı. 2025 yılı Diyanet Takviminin 23 Nisan sayfasında da Atatürk’ün adı anılmadı. Takvimde peygamberin çocuk sevgisi anlatıldı. Diyanet 15 yıldır hutbelerinde Atatürk’ü anmıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş döneminde de hutbelerde Atatürk yer almadı. Atatürk ismine 2010 yılında eski başkanlardan Ali Bardakoğlu döneminde yer verilmişti.

Diyanet’in 2025 yılı takviminde de benzer bir durum yaşandı. Takvimde 23 Nisan tarihinde ‘Hz. Peygamber ve Çocuklar’ başlığıyla bir yazı yayınlandı.