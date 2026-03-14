Diyanet İşleri Başkanlığı, kurucusu olan Ulu Önder Atatürk’ün ismine 2010 yılından bu yana hutbelerinde yer vermiyor. Atatürk son olarak eski başkan Ali Bardakoğlu döneminde anıldı. Aradan 16 yıl ve 800 haftalık Cuma hutbesi geçti, Diyanet’in Atatürk sansürü dün de devam etti.

Diyanet, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesindeki hutbesinde, yine Çanakkale Zaferi’nin mimarı ulu önder Atatürk’e yer vermedi.

“Hak ve hakikaten temsilcileri: Peygamberler” başlıklı hutbenin sonunda yalnızca “Önümüzdeki Çarşamba günü Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bu vesileyle aziz şehitlerimize, ebedi âleme irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz” denildi.

Atatürk’ü son anan Diyanet Başkanı Ali Bardakoğlu’ydu.

EN SON 2010

2011 yılı itibarıyla Atatürk ismi hutbelerden silindi. Diyanet’te Atatürk hazımsızlığını 11 Kasım 2010’da göreve gelen Mehmet Görmez başlattı. Hutbelerde Atatürk ismi anılmadı. Görmez makamına 11 kilometre uzaklıkta olan Anıtkabir’e de gitmedi. Ali Erbaş da 2017 yılında göreve geldi ve o da hutbelerde Atatürk’e yer vermedi ve Anıtkabir’e gitmedi.

Görmez ve Erbaş döneminde 18 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs, 10 Kasım gibi tarihlerde yayınlanan hutbelerde de Atatürk anılmadı. 2025 yılında göreve gelen Safi Arpaguş da hutbelerde Atatürk’ü anmamayı sürdürdü.

Arpaguş geleneği bozmadı

ANITKABİR BEKLİYOR 10. ÜLKEYE DE GİTTİ

18 Eylül 2025’te göreve başlayan ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da başkanlıktaki geleneği bozmadı. Arpaguş, 28 Eylül 2025 ile 11 Mart 2025 dönemini kapsayan 174 günde 10 ülkeye gitti. Bunlar; Suudi Arabistan, Bulgaristan, Almanya, Belçika, Fransa, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kosova, Makedonya ve Yunanistan.