Sermaye Piyasaları Kurulu'nun (SPK) yatırım fonlarına yönelik yeni düzenlemesi, TEFAS’ta yüzde 30’un üzerinde payı bulunan yüksek oranlı büyük yatırımcıların kimliklerini ilk kez kamuoyuna açıklayarak görünür hale getirdi. Gecikmiş bu şeffaflık adımıyla, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) milyarlarca liralık dev fon portföyü de gün yüzüne çıktı.

31 Ağustos 2026 tarihli veriler kapsamında, fon katılma payı sahipliği yüzde 30 eşiğini aşan veya bu seviyelerde değişim gösteren yatırımcıların pozisyonları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımlandı.

Verilere göre verilerine göre, Çalık Holding bünyesindeki Aktifbank’a ait Aktif Portföy Para Piyasası Katılım Fonu’nda (TLK) yaklaşık 2.18 milyar lira değerinde pozisyon taşıyan Vakfın fondaki sahiplik oranı yüzde 59.65.

YILLIK GETİRİSİ YÜZDE 45

Sadece 1.031 yatırımcısı bulunan ve son bir yılda yüzde 45.5 getiri sunan fonda, TDV'nin 1.22 milyar adetten fazla payı bulunuyor. Yıllık yüzde 45.5 nominal getiri ve yüzde 31.7 enflasyon oranıyla yatırımın net reel getirisi yüzde 10.48'e ulaşan Vakıf, enflasyonu yenmeyi başarmış. Mali açıdan bağımsız iki ayrı yapı olan Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıf arasındaki bağı, Diyanet İşleri Başkanı'nın aynı zamanda vakfın mütevelli heyeti başkanı olması sağlıyor.

Vakfın tercih ettiği yüzde 49.85 Katılma Hesabı ve yüzde 32.79 BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım ağırlıklı TLK fonunun faizsiz olduğu savunulsa da borsa sisteminin likidite araçlarıyla getiri sağlaması, 'faizsiz finans' iddiasının felsefesini sorgulatıyor. Bağışlarla finanse edilen vakfın bu milyarlık yatırımının hangi kaynakla yaptığı ise yanıt bekliyor.

Türkiye için şeffaflık uyarısı yapmıştı

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye sermaye piyasalarındaki fiyat oluşumu ve bilgi akışı eksikliği nedeniyle Haziran 2026’da resmi bir şeffaflık uyarısı yaparak Kasım 2026’ya kadar süre tanımıştı. MSCI, gerekli prosedürlerin yapılmaması halinde Türkiye’nin ‘Gelişmekte Olan Piyasalar’ kategorisindeki yerinin ‘Sınır Piyasa’ kategorisine düşebileceği uyarısında bulunmuştu. SPK ise bir süredir beklenen Yatırım Fonlarına İlişkin rehber güncellemesini yayınladı. Özellikle serbest fonlarda portföy yoğunlaşması, fiili dolaşım sınırları, fon/yönetici sayısı, yatırımcı tabanı ve kamuyu aydınlatma tarafında dikkat çekici değişiklikler oldu.