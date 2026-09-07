Orta Vadeli Program’ın (OVP) Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte kamu idarelerinin 2027 yılı bütçe ödenek teklifleri de netlik kazandı. Genel bütçe kapsamındaki birçok kamu idaresinin ödenek tavanı artırılırken, bazı bakanlıklarda kesintiye gidildi.

Bütçe ödenekleri iktidarın tercihlerini bir kez daha açığa çıkardı. Tarım Bakanlığı’nın bütçesinde yüzde 29,3’lük kesinti yapılırken Diyanet’in bütçesi altı Bakanlığın bütçesini aştı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2027 yılı ödenek tavanlarının toplamı 24 trilyon 854 milyar 241,7 milyon TL olarak belirlendi.

2026 bütçesinde 18 trilyon 801 milyar 514,8 milyon TL olan başlangıç ödeneğine göre toplam kaynakta yüzde 32,2’lik artış öngörüldü.

Bu artış OVP’de yüzde 28,4 olarak güncellenen 2026 yıl sonu enflasyon tahminin de üzerine çıktı.

BirGün'den Havva Gümükaya'nın haberine göre, 2027 bütçe tekliflerine göre beş bakanlık için belirlenen ödenek 2026 başlangıç ödeneğinin altında kaldığı görüldü.

En yüksek düşüş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda yaşandı. Bakanlığın ödeneği yüzde 44,6 azalırken Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yüzde 29,3, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda yüzde 25,1, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda yüzde 18, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ise yüzde 0,4 düşüş öngörüldü.

Gıda fiyatları, tarımsal üretim maliyetleri ve üreticilerin finansman sorunlarının arttığı bir dönemde Tarım Bakanlığı’nın 2026’da 541,8 milyar lira olan bütçesi, 2027’de 383 milyar lira olarak belirlendi.

DİYANET 6 BAKANLIĞI SOLLADI

Buna karşın Diyanet İşleri’nin bütçesi yine birçok bakanlığın bütçesini solladı. 2026 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 31,4’lük artış ile Diyanet’in 2027 bütçesinin 229,1 milyar liraya çıkarılması öngörüldü.

Böylece Diyanet’in bütçesi altı bakanlığın bütçesini geride bıraktı. Kuruma ayrılan kaynak İçişleri Bakanlığı’nın 158,5 milyar TL, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 145,1 milyar TL, Ticaret Bakanlığı’nın 104,2 milyar TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 69,7 milyar TL, Dışişleri Bakanlığı’nın 64,4 milyar TL ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 27 milyar TL olan ödeneğinin üzerinde bulunuyor.

Diyanet’e ayrılan kaynak, Enerji Bakanlığı bütçesinin yaklaşık 8,5 katına, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 3,6 katına, Kültür Bakanlığı bütçesinin ise 3,3 katına denk geliyor.