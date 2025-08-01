Avrupa ülkelerinde çeşitli adlarla örgütlenen Türk Diyanet İşleri Başkanlığı’nın skandalları bitmiyor.

Türkiye’den atanan imamlar, din görevlileri, yerel personel bu kez Avusturya’da “Halktan gelen paralarla eskort kadın getirtme” ile çalkalanıyor. Viyana’da beş yıl önce başlayan “sadaka ve yardım paralarının dolandırılması, eskort kadınlarla alem” skandalı hâlâ kapatılamadı. Viyana’da Diyanet Vakfı adına görevli olan ve 63 ATİB (Avusturya Türk İslam Birliği) kuruluşunun başı olan Din Hizmetleri Müşaviri bürokrat F.M.K. ile Din Hizmetleri Müşaviri olan M.Ş., soruşturmalar sonucu ihraç edildi. Diyanet ise bu bürokratların “disiplinsizlik ve yetersizlik“ nedeniyle ihraç edildiğini savunuyor.

İDDİALAR

Soruşturmalarda dile getirilen iddialar şunlar;

Vatandaştan özellikle Cuma ve dini bayramlarda toplanan paraların kaydının tam tutulmaması. Nerelerde harcandığının bilinmemesi. Hac, kurban, dini kitap satışı ve cenaze fonlarından gelen gelirlerin önemli bir bölümünün eğlence mekanlarında harcanması.

Bu gelirlerle, en az 4 eskort kadın çağrılması, alem yapılması.

Tüm bu harcamaların gizlenmesi için “imamların oturum izni giderleri, kiraları, masrafları“ denilerek, dernek bütçesine gider olarak işlenmesi.

Denetime gelen müfettişlerin, yine bağış paralarıyla eğlencelere- gezilere götürülmesi ve olayın kapatılmaya çalışılması.

BAKANIN AKRABASI

Görevden alınanlar arasındaki kişilerden biri de AKP’li eski bir bakanın akrabası. Avusturya makamları da olayı yakından izliyor.

ATİB BÖYLE PARA TOPLUYOR

İddiaların merkezindeki Avusturya Türk İslam Birliği etkinlikler yapıyor.