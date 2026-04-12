Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en tartışmalı başkanlarından Ali Erbaş’ın ismi rektörlük için geçiyor. Sakarya Üniversitesi’nde 4 yıllık görev süresi dolmak üzere olan mevcut Rektör Hamza Al’ın yerine isimleri gündeme geldi. Bu isimler arasında en fazla öne çıkan ise Ali Erbaş oldu. Üniversiteye 15 Temmuz 2026 tarihine kadar rektör ataması yapılacak.

AUDİ’YE KAVUŞACAK

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden sonra Diyanet Vakfı’nca őnanse edilen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi akademik kadrosuna geçmişti. Üniversite, verdiği akademik alım ilanında aranan şartlar ile isim vermeden Ali Erbaş’ı işaret etmişti. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Diyanet Vakfı üzerinden Audi makam aracı almış, tepkiler üzerine bu araca binememişti.

Erbaş bir röportajında, “Ben yıllar önce rektörken Audi’yi kullandım. Diyanet İşleri Başkanı’na çok gördüler” demişti. Geçmişte Yalova Üniversitesi’nde rektörlük yapan ve şimdi de Sakarya Üniversitesi rektörlüğü için adı geçen Erbaş bu göreve gelirse Audi’ye de kavuşabilecek. Eski Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez de geçtiğimiz günlerde İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne rektör olarak atanmıştı.