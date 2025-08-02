Müşavirlerin, sadece kendilerinin işlem yapabildiği ‘Diplomatik Banka Hesabı’ndan, eskort kadınlarla eğlence masraflarını ödediği ve bu hesapların hiçbir şekilde Avusturya makamları tarafından denetlenemediği belirlendi.

Diplomatik statüdeki hesaplarda tek yetkili, din hizmetleri müşavirleri olurken, buraya akan paraların çoğunluğunun Hacca gidenlerden toplanan paralar olduğu belirlendi. Ayrıca cenaze fonuna da bazı görevlilerin masraflarının ve aylıklarının ödettirildiği böylece, diğer yardımlardan da vurgunlar yapıldığı öğrenildi.